 

Количество госпитализированных после отравления семьи арбузом в Москве выросло

11.09.2021, 8:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ больницу с признаками отравления попали соседи москвичей, умерших после употребления арбуза.

Среди тех, кому понадобилась помощь, – двое детей и один 26-летний жилец, передает РЕН ТВ.

Двое детей проживают в том же доме, где жили отравившиеся пенсионерка и внучка. Взрослого госпитализировали из соседнего дома.

Отмечается, что одна из отравившихся также накануне ела арбуз, но куплен он был в другом магазине.

Ранее после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.

После ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Уткин: На съемках “Дня выборов 2” я говорил Хаиту и Барацу: “По вашей вине я сегодня зарабатывал деньги на жизнь, как презренная женщина: лежа на спине и раздвинув ноги”

16.10 / Водитель автобуса в Москве ударил разбившего окно пассажира

27.11 / “Что бы я сказал на своих похоронах? Спасибо, что играл”. В сети снова стало популярным архивное видео Марадоны

01.09 / Футбольная сборная Украины второй раз не сумела обыграть Казахстан в рамках отбора на чемпионат мира

29.06 / Председатель «Партии за справедливость» высказался о важности поправок в Конституцию

08.03 / Следователь раскрыл подробности дела «скопинского маньяка»

17.12 / Вылетевший из Москвы Boeing экстренно сел в Пулково

12.03 / Глава Минкульта отреагировал на открытие покерного клуба в киевском Доме профсоюзов

07.09 / Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой

28.12 / Лоукостер Wizz Air может зайти в шестой аэропорт Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика