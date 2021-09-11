Количество госпитализированных после отравления семьи арбузом в Москве выросло

В больницу с признаками отравления попали соседи москвичей, умерших после употребления арбуза.

Среди тех, кому понадобилась помощь, – двое детей и один 26-летний жилец, передает РЕН ТВ.

Двое детей проживают в том же доме, где жили отравившиеся пенсионерка и внучка. Взрослого госпитализировали из соседнего дома.

Отмечается, что одна из отравившихся также накануне ела арбуз, но куплен он был в другом магазине.

Ранее после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Магазин «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.

После ребенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом, экстренно госпитализировали с симптомами отравления.