 

Insider – «он бы улетел в нокаут в первые секунды» — Трамп пожелал сразиться на ринге с Байденом

11.09.2021, 8:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ходе пресс-конференции перед боксёрским поединком между Эвандером Холифилдом и Витором Белфортом, где Дональд Трамп выступит в роли комментатора, у бывшего президента спросили, с кем бы он хотел сразиться на ринге. Как пишет Insider, Трамп заявил, что с профессиональными боксёрами драться бы не стал, но поучаствовал бы в бою с действующим президентом Джо Байденом, потому что тот «сдулся бы очень быстро».


Reuters

В четверг 9 сентября экс-президент США Дональд Трамп по телефону принял участие в пресс-конференции, посвящённой предстоящему боксёрскому поединку между американцем Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом, пишет Insider. Вместе со своим сыном Дональдом Трампом-младшим бывший глава Белого дома выступят комментаторами боя, который состоится в субботу во Флориде.

 

В ходе пресс-конференции у экс-президента спросили, с кем бы он хотел сразиться на ринге.  «Что ж, если бы я мог выбрать кого угодно в мире, не только из профессиональных боксёров, потому что тогда бы я воздержался — это может быть чревато… Если, как вы говорите, я мог бы драться с кем угодно, наверное, проще всего мне бы дался бой с Джо Байденом, потому что, думаю, он бы очень быстро сдулся», — ответил Трамп. Его слова рассмешили участников пресс-конференции, отмечает Insider. 

 

Как напоминает издание, в 2018 году Байден заявил, что если бы дело было в старших классах, он бы «как следует отметелил» Трампа за его сексисткие комментарии. На этот раз уже сам Трамп заявил: «У него (Байдена. — ИноТВ) были бы большие проблемы, если бы он решил участвовать в таком поединке. Думаю, он бы улетел в нокаут в первые несколько секунд». 

 

По информации Insider, Трамп будет комментировать прямо из отеля Seminole Hard Rock Hotel and Casino в городе Холливуд, в котором и пройдёт бой. В этот вечер на ринге также пройдёт поединок между бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе британцем Дэвидом Хэем и предпринимателем Джо Фурьне. 

 

«Мне нравятся достойные бойцы и зрелищные поединки. С нетерпением жду оба боя в эту субботу и уже хочу поделиться своими мыслями о том, что будет происходить на ринге. Не пропустите столь примечательное событие», — анонсировал экс-президент в преддверии боя. 

 

Как рассказал Трамп в ходе пресс-конференции, участие Холифилда стало «одной из причин», почему он согласился комментировать поединок. «Мы с Холифилдом были близки в невероятные моменты, когда он одерживал невероятные победы. Это просто фантастический человек. Не знаю, слышит ли он меня сейчас, надеюсь, что да, но хочу сказать, что у Эвандера огромное сердце», — отметил бывший глава Белого дома.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / “Фигурка идеальная, ножки – бомба”. Никитюк в купальнике заворожила фанатов длинными ногами

03.06 / “Лифчик на пиджак? О, времена, о, нравы”. В сети обсуждают образ “нарядной” Валерии

03.02 / Порошенко заявил, что СБУ не предоставляла ему информации о Козаке

07.11 / Главврача больницы, где лечили Навального, назначили главой минздрава Омской области

10.09 / Кабмин одобрил создание антикризисного штаба “Укрзалізниці”, его возглавил министр инфраструктуры

09.07 / Штат посольства США в Москве сократят до 120 человек

06.02 / Ученые создали аккумулятор с соленой водой вместо привычного электролита

27.08 / Эксперт заявил, что чиновник АМКУ Хмельницкий лоббирует интересы GlobalMoney

10.08 / Наступление талибов в Афганистане. За три дня в стране погибли почти 30 детей – ООН

02.12 / Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 10 января

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика