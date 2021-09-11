 

Ученые предположили, что все материки соединятся в один через 250 миллионов лет

11.09.2021, 8:30, Разное
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В древние времена на Земле был только один материк, который со временем разделился на известные сейчас континенты. Ученые предполагают, что обратная ситуация может произойти через 250 миллионов лет, когда острова и крупные участки суши объединятся в один материк.
Данное событие может произойти по причине постоянного движения континентов и из-за круглой формы Земли. Иными словами, из-за вращения планеты континенты отдаляются друг от друга, но в будущем из-за ряда факторов процесс может принять обратный эффект.

По предположениям специалистов, объединение произойдет через 250 млн лет, а последствием станет кардинальное изменение климата. Вероятно, к тому времени человеческая цивилизация исчезнет, а появление одного материка приведет к уничтожению многих видов растительного и животного миров.

Источник: vevby.ru



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