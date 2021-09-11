 

Неврологи предупредили об опасности дергающегося глаза

11.09.2021, 8:30, Разное
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Дергающийся глаз может быть симптомом болезни Паркинсона. Об опасности непроизвольного сокращения мышц века рассказали неврологи.
Данное состояние называемся миокимией, а его причиной может быть поражение центральной нервной системы, болезнь Лу Герига или блефароспазм. Также дергающийся глаз может наблюдаться у тех людей, которые перенесли инфекционное заболевание, например, грипп или конъюнктивит. Тик мышц органов зрения может возникать из-за неправильного питания, после длительной работы за компьютером или продолжительного чтения. Последней причиной данного состояния неврологи называют аллергическую реакцию, неправильно подобранные линзы или очки.

Людям, страдающим от дергающегося глаза, врачи рекомендуют избегать стрессов, переутомлений, отводить для сна необходимое количество часов, отказаться от злоупотребления кофейными напитками и алкоголем. Если тик не проходит длительное время, то стоит записаться на прием к офтальмологу или неврологу. Также пройти обследование следует людям, у которых наблюдается покраснение глаз в течение длительного времени, так как это может свидетельствовать о повреждении капилляров, что приведет в проблемами со зрением.

Источник: from-ua.com



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