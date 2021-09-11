 

Ученые назвали реальный рост библейского великана Голиафа

11.09.2021, 8:16, Разное
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Великан Голиаф, согласно библейскому описанию, был очень высоким и могущественным, его рост был «четыре локтя с пядью».

Ученые назвали реальный рост библейского великана ГолиафаВоина из Гефа победил в поединке будущий царь Иудеи Давид. Ученые долго пытались выяснить, мог ли на самом деле существовать человек такого роста, и подошли очень близко к разгадке этой тайны.

Ученые выяснили, что в качестве меры длины на территории современного Израиля использовали различные системы, поэтому так сложно было определить точный рост древнего воина. Археолог Джеффри Чэдвик во время раскопок заметил, что в городах Вифсаиде и Гефе ширина стен по порталам составляет 2,38 метра, что в текстах описывалось как «четыре локтя с пядью», пишет портал ScienceNews.

Однако ученый предполагает, что такое сравнение могло быть лишь метафорой для того, чтобы восхвалить могучего героя. Специалисты перевели, согласно обнаруженной системе исчисления, другие данные о Голиафе. По их подсчетам, его броня весила около 47 кг, а наконечник копья – почти 7 кг.



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