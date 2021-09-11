DARPA: тревожные технологии

В течение многих лет Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA, министерство обороны США) оставалось в значительной степени вне поля зрения и из виду для большинства американцев, поскольку их исследовательские проекты редко освещаются в основных средствах массовой информации, а в таких случаях их проекты часто хвалят как « Оживление научно-фантастических фильмов». Однако в последнее время произошли события, которые омрачили часто позитивное изображение DARPA в средствах массовой информации, которые изображают агентство как маяк научного «прогресса», который «изменил мир» к лучшему.

Например, в 2018 году группа европейских ученых обвинила программу DARPA « Союзники насекомых » в том, что она на самом деле является антиутопической программой создания биологического оружия, в которой насекомые будут внедрять генетически модифицированные вирусы в растения, чтобы атаковать и разрушить продовольственные запасы целевой страны. DARPA, конечно же, утверждало, что его намерение использовать этих насекомых для генетической модификации растений было направлено на «защиту» источников питания. Независимо от утверждений DARPA о том, что это просто «защитная» программа, читателям должно быть ясно, что такую ​​технологию можно легко использовать в любом случае, в зависимости от владельца.

Хотя футуристическое военное оружие DARPA часто привлекает наибольшее внимание средств массовой информации, агентство давно заинтересовано в том, чтобы возиться не только с биологией растений, но и с людьми. DARPA, финансирование которого составляет примерно 3 миллиарда долларов в год, имеет различные возможности для реализации этих амбиций, многие из которых теперь находятся в ведении «Управления биологических технологий» (BTO), созданного в 2014 году. В последнее время некоторые из проектов DARPA в области биологии и биотехнологии человека в его BTO получили массовый пиар-импульс благодаря текущему кризису с коронавирусом, причем в недавних отчетах даже утверждается, что агентство «могло создать лучшие надежды на остановку Covid-19».

Большинство этих технологий, получивших положительное освещение в СМИ благодаря Covid-19, были разработаны несколько лет назад. В их число входят финансируемые DARPA платформы, используемые для производства ДНК- и РНК-вакцин, классы вакцин, которые никогда не были одобрены для использования человеком в США, и включают инъекции чужеродного генетического материала в организм человека. Примечательно, что именно этот класс вакцин, которые в настоящее время производятся компаниями, являющимися партнерами DARPA, недавно заявил миллиардер и «филантроп» в области глобального здравоохранения Билл Гейтс, «больше всего взволновали его» по сравнению с другими кандидатами на вакцину против Covid-19. Тем не менее, ключевые аспекты, касающиеся этих вакцин и других «медицинских» инициатив DARPA, были исключены из этих недавних положительных отчетов, вероятно, потому, что они открывают окно в то, что, возможно, является самой темной повесткой дня агентства.

«Наноплатформы In Vivo»

В 2006 году DARPA объявило о своей программе «Прогнозирование здоровья и заболеваний» (PHD), целью которой было определить, «разовьется ли у человека инфекционное заболевание до появления симптомов». Программа PHD планировала достичь этого путем «выявления изменений в исходном состоянии здоровья человека посредством частого наблюдения» с особым акцентом на «вирусные патогены верхних дыхательных путей».

Три года спустя, в 2010 году, исследователи из Университета Дьюка, финансируемые DARPA, создали основу для этого инструмента, который будет использовать генетический анализ образцов крови, чтобы определить, инфицирован ли кто-то вирусом, прежде чем у них появятся симптомы. В сообщениях того времени утверждалось, что эти «превентивные диагнозы» будут переданы на «национальную сетевую карту гриппа», доступную через смартфон.

После создания BTO DARPA в 2014 году эта конкретная программа дала начало программе «In Vivo Nanoplatforms (IVN)». Раздел диагностики этой программы, сокращенно IVN: Dx, «исследует технологии, которые включают имплантируемые наноплатформы, состоящие из биосовместимых, нетоксичных материалов; обнаружение in vivo малых и больших молекул, представляющих биологический интерес; мультиплексное обнаружение аналитов в клинически значимых концентрациях; и внешний опрос наноплатформ без использования имплантированной электроники для связи». Прошлые отчеты в программе описывают это как развивающиеся «классы наночастиц для обнаружения и лечения болезней, болезней и инфекций изнутри». Технология включает в себя имплантируемые наночастицы, которые воспринимают определенные молекулы, представляющие биологический интерес.

Программа IVN DARPA с тех пор помогла финансировать и производить «мягкие, гибкие гидрогели, которые вводятся прямо под кожу для выполнения мониторинга [здоровья] и которые синхронизируются с приложением для смартфонов, чтобы дать пользователям немедленную информацию о состоянии здоровья», продукт, который в настоящее время продается и создается компанией Profusa, финансируемой DARPA и Национальным институтом здравоохранения (NIH). Компания Profusa, получившая в последние годы миллионы и миллионы от DARPA, утверждает, что информация, генерируемая их биосенсором для инъекций, будет «безопасно передаваться» и доступна «отдельным лицам, врачам и практикующим специалистам в области общественного здравоохранения». Однако нынешняя тенденция к национальной системе «отслеживания контактов» основанная на частных данных о здоровье граждан, вероятно, расширит этот обмен данными, что удобно в соответствии с многолетней целью DARPA по созданию национальной сетевой базы данных превентивных диагнозов.

Profusa также пользуется поддержкой Google, который принимает непосредственное участие в этих новых инициативах по «отслеживанию контактов» с массовым наблюдением, и в его совет директоров входит бывший лидер большинства в Сенате Уильям Фрист. Они также сотрудничают с Национальными институтами здравоохранения (NIH). Компания также имеет значительное дублирование с диагностической компанией Cepheid, которая недавно получила одобрение FDA на свой экспресс-тест на коронавирус и ранее получила выгодные государственные контракты на обнаружение сибирской язвы в почтовой системе США. В марте этого года Profusa снова выиграла финансирование DARPA, чтобы определить, могут ли их инъекционные биосенсоры предсказывать будущие пандемии, включая широко прогнозируемую «вторую волну» Covid-19, и обнаруживать инфицированных за три недели до того, как у них в противном случае проявятся симптомы. Компания ожидает, что ее биосенсоры будут лицензированы FDA для этой цели к началу следующего года, примерно в то же время, как ожидается, что вакцина от коронавируса станет доступной для широкой публики.

Еще одна давняя программа DARPA, ныне контролируемая BTO, известна как «Living Foundries». Согласно веб-сайту DARPA, Living Foundries «стремится обеспечить адаптируемое, масштабируемое производство [синтетических] молекул по требованию путем программирования фундаментальных метаболических процессов биологических систем для генерации огромного количества сложных молекул, которые иначе недоступны. Посредством Living Foundries DARPA превращает синтетическое биопроизводство в предсказуемую инженерную практику, поддерживающую широкий спектр целей национальной безопасности».

Типы исследований, которые поддерживает программа «Living Foundries», включают создание «искусственной жизни», включая создание искусственного генетического материала, включая искусственные хромосомы, создание «совершенно новых организмов» и использование искусственного генетического материала для «добавления новых возможностей» для людей (т.е. генетически модифицирующих людей посредством вставки синтетически созданного генетического материала).

Последнее вызывает особую озабоченность (хотя все они искренне обеспокоены), поскольку DARPA также имеет проект под названием «Расширенные инструменты для инженерии генома млекопитающих», который, несмотря на наличие в названии слова «млекопитающее», специально направлен на улучшение «полезности Искусственные хромосомы человека (HACs)», которые DARPA описывает как «фундаментальный инструмент в разработке передовых терапевтических средств, вакцин и клеточной диагностики». Хотя исследовательские работы часто фокусируются на HAC как на революционном медицинском достижении, они также часто продвигаются как средство «улучшения» людей путем наделения их неприродными характеристиками, включая замедление старения или улучшение когнитивных функций.

Известно, что DARPA участвует в исследованиях, в которых эти методы используются для создания «суперсолдат», которые больше не требуют сна или регулярного приема пищи, среди других расширенных «функций», и имеет еще одну программу по созданию «метаболически доминирующих» бойцов. В отчетах об этих программах также обсуждается другое, очень сбивающее с толку использование тех же технологий, « генетическое оружие », которое «подрывает ДНК» и «подрывает умы и тела людей».

Еще одно потенциальное приложение, которое активно исследуется DARPA, — это его программа BioDesign, которая изучает создание синтетических организмов, которые созданы бессмертными и запрограммированы с помощью «выключателя уничтожения», позволяющего «выключить» синтетический и органический организм в любой момент. Это заставило некоторых предположить, что такие исследования могут открыть двери для создания «человеческих репликантов», используемых для ведения войн и других задач, таких как те, что появляются в научно-фантастическом фильме «Бегущий по лезвию».

Однако эти генетические «выключатели-убийцы» также могут быть введены в организм реальных людей через искусственные хромосомы, которые — так же, как они могут продлить жизнь, — также могут ее сократить. Примечательно, что в 2017 году выяснилось, что DARPA инвестировало 100 миллионов долларов в исследования «генного драйва», которые включают использование генетической модификации для уничтожения целых популяций, объясняя, почему ее часто называют технологией «генетического вымирания».

Кроме того, другие эксперименты DARPA включают использование генетически модифицированных вирусов, которые вставляют генетический материал в человеческие клетки, в частности в нейроны мозга, чтобы «настроить» химию человеческого мозга. В одном примере исследование, финансируемое DARPA , изменило клетки человеческого мозга, чтобы произвести два новых белка, первый из которых позволяет легко обнаруживать нервную активность с помощью внешних устройств, а второй позволяет «магнитным наночастицам» «вызывать изображение или звук в сознании пациента».