 

Боевики на Донбассе убили украинского военного, ранили еще троих – штаб ООС

11.09.2021, 8:04, Новости дня
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Об этом говорится в сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook. 

Оккупанты обстреляли вчера Попасную, Широкино, Водяное, сегодня вели огонь по украинским позициям в районе Новогнатовки. Два дня подряд они ведут обстрелы в районе населенного пункта Золотое-4, говорится в сводке. 

Боевики применяли минометы, гранатометы, артиллерию.

“В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, еще трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья средней тяжести”, – сообщили в штабе. Там подчеркнули, что украинские военные открывали ответный огонь.

9 сентября ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/537832090836628/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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