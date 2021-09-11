Оптимизм европейцев по поводу будущего ЕС достиг максимума с 2009 года

Европейцы стали более оптимистично смотреть в будущее ЕС, сообщила Еврокомиссия со ссылкой на исследование, проведенное социологической службой «Евробарометр».

ЕК сообщила, что оптимизм жителей ЕС по данному вопросу «заметно возрос с лета 2020 года». 66% жителей ЕС «выражают позитивную точку зрения» – на шесть пунктов выше, чем годом ранее. Подчеркивается, что «это самый высокий показатель с осени 2009 года».

При этом пессимизм по поводу будущего ЕС выразил 31% респондентов. Сильнее всего жители стран ЕС обеспокоены экономической ситуацией – об этом заявили 27% опрошенных. Четверть респондентов выразила опасения в связи с проблемой экологии и изменения климата, четверть – проблемой миграции, передает РИА «Новости».

Исследование проводилось с 14 июня по 12 июля 2021 года в 27 государствах ЕС, в нем приняли участие 26544 человека.