 

N-TV – Дания отменяет все ограничения по коронавирусу благодаря успешной вакцинации и эффективному здравоохранению

11.09.2021, 7:42, Новости дня
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В Дании отменяют все ограничения, связанные с коронавирусом, пишет N-TV. Как отмечает сайт телеканала, сделать это удалось с помощью успешной кампании по вакцинации, а также благодаря эффективной работе системы здравоохранения. Кроме того, на руку Дании сыграла относительная молодость населения и его относительно небольшая численность, а также наличие лишь одной сухопутной границы.


Reuters

С 10-го сентября в Дании отменяют все ограничения, связанные с коронавирусом, пишет N-TV. На первый взгляд такой шаг кажется рискованным, однако датчане не полагаются на случай, а действуют очень расчётливо и последовательно. Как отмечает издание, Германия могла бы взять пример со своего соседа, но для этого ей не хватает важных предпосылок.

Изначальный план датского правительства состоял в том, чтобы убрать все ограничения, когда будут привиты все граждане в возрасте старше 50 лет. Ввиду появления более агрессивного дельта-штамма коронавируса этот план был скорректирован, но не отменён. На данный момент в стране полностью привито 73% населения. При этом доля привитых граждан в возрасте старше 60 лет составляет 95%.

Одновременно с этим в Дании падает уровень заражений, отмечает N-TV: на момент 1-го сентября в стране фиксировали 105 заражений на 100 тысяч населения (в Германии этот показатель составлял 76), а вчера в Дании зарегистрировали лишь 67 заражений на 100 тысяч (в Германии — 83). При этом количество пациентов на интенсивной терапии немного выросло.

Как отмечает издание, в датском правительстве учитывают вероятность ухудшения ситуации, при которой будут вводить быстрые контрмеры. Здесь Дании можно уверенно доверять, поскольку эта страна обладает одной из самых современных и эффективных систем здравоохранения в мире, пишет N-TV. Она является полностью государственной: любой житель Дании автоматически получает медицинскую страховку. Кроме того, каждый датчанин с рождения вносится в базу данных здравоохранения, где хранятся сведения о здоровье каждого гражданина. Именно эта база данных помогла Дании эффективно и быстро провести кампанию по вакцинации.

Дополнительными положительными факторами стали не самая большая численность населения (5,8 миллионов человек) и его сравнительно молодой состав, отмечает N-TV. Кроме того, Дания имеет лишь одну сухопутную границу. 



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