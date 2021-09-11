Приход талибов к власти в Афганистане «разбил сердце» Столтенбергу

Без США другие члены НАТО не могли продолжать операцию в Афганистане, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг рассказал, что он «с разбитым сердцем наблюдает за возвращением талибов» к власти в Афганистане. По его словам, неудача Запада должна стать напоминанием о том, что к использованию военной силы и операциям в других странах нужно относиться очень серьезно. Столтенберг отметил, что «начать военную операцию легче, чем завершить», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Генсек НАТО полагает, что Афганистан перешел в руки движения «Талибан» в результате краха местных властей, «краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов*». Его спросили, мог ли уход НАТО ускорить падение Афганистана. Столтенберг ответил, что этот вопрос станет предметом анализа исследователей, а для него основная задача заключается в том, чтобы «сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана».

Столтенберг заявил, что США приняли решение о выводе войск из страны после консультаций с другими членами НАТО. Он признал, что без США их союзники по альянсу не могли продолжать операцию – «такой вариант был нереалистичным», сообщил Столтенберг, добавив, что европейцам было бы сложно получить от своих парламентов больше средств и солдат для миссии.

Напомним, талибы* объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Сообщалось, что инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября (11 сентября 2021 года исполняется 20 лет с момента теракта с башнями-близнецами в Нью-Йорке). Позднее член комиссии талибов* по культуре Инамуллах Самангани сообщил, что церемонию инаугурации отменили. Он опроверг сообщения, что инаугурация кабмина якобы запланирована на 11 сентября.