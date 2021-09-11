 

РИА «Новости» получило аккредитацию на годовщину 9/11 в США после заявления Лаврова

11.09.2021, 7:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосле заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о «войне» с российскими СМИ на Западе, организаторы мероприятия в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке передумали и выдали корреспонденту РИА «Новости» аккредитацию.

Двум корреспондентам, которые подавали заявки, были направлены письма, в которых организаторы сообщили, что «теперь могут выделить одно место на мероприятии». Корреспондентам предложено самостоятельно решить, кто «получит удостоверение, выделенное» для агентства. Уточняется, что только одну аккредитацию выдают из-за «огромного количества запросов и нехватки места», передает РИА «Новости».

Напомним, журналисты сообщали, что приглашение на церемонию на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, заявка была отправлена в течение часа. Однако после этого организаторы не аккредитовали корреспондентов РИА «Новости», сославшись на нехватку места. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал такое решение последовательной и избирательной травлей. Лавров заявил, что западные страны практически «объявили войну» российским средствам массовой информации.



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