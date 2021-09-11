Мнение: Бородатый Триполи

Интересный клип посвященный участию ЧВК "Вагнер" в боевых действиях в районе Триполи в 2019-2020-х годах, когда Хафтар пытался проломиться напрямую к Триполи с юга в конечном итоге получил по рогам от турок, в результате чего фронт от Триполи откатился на линию Сирт-Аль-Джуфра, где и застыл, после того как у Хафтара появились МиГ-29 и Су-24 уничтожавшие турецкие ЗРК и системы РЭБ, а Египет пригрозил Турции войной.

В тот период "частники" воевали на стороне Хафтара (ЛНА, каддафисты, суданские наемники и т.д.) против войск ПНС Ливии, турецких военных, турецкой ЧВК "Садат" и сирийских боевиков. Примечательная, и в политическом и военном смысле кампания, которая не принесла решительного успеха ни спонсорам Хафтара (которые обломались с взятием Триполи), ни "другу Реджепу", который под шумок хотел захватить ливийские нефтяные поля.

В целом, классика современных прокси-войн.

Некоторые кадры и видео ранее видел и кое-что публиковал, но есть и много другого интересного.

Сейчас идут попытки закруглить эту войну и организовать выборы президента, на которые собрался сын полковника Каддафи. Но у этого сценария есть немало подводных камней, так что думаю работа ЧВКшников в Ливии еще далеко не закончена.

Турция также не спешит выводит "Садат" из Ливии, ожидая, чем дело кончится, а то может война еще зайдет на очередной круг.

Стоит также отметить, что среди сирийских боевиков, которых навербовал в Ливию Эрдоган, давеча произошли волнения из-за невыплаты зарплат, что вылилось в демонстрацию наемников, требовавших погасить задолжность по зарплате. История не новая, как только интенсивность боевых действий спадает, турки резко сокращают расходы на содержание боевиков. Так было и в Сирии, в Карабахе, и в Ливии.

—