 

Мнение: Бородатый Триполи

11.09.2021, 6:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интересный клип посвященный участию ЧВК "Вагнер" в боевых действиях в районе Триполи в 2019-2020-х годах, когда Хафтар пытался проломиться напрямую к Триполи с юга в конечном итоге получил по рогам от турок, в результате чего фронт от Триполи откатился на линию Сирт-Аль-Джуфра, где и застыл, после того как у Хафтара появились МиГ-29 и Су-24 уничтожавшие турецкие ЗРК и системы РЭБ, а Египет пригрозил Турции войной.

В тот период "частники" воевали на стороне Хафтара (ЛНА, каддафисты, суданские наемники и т.д.) против войск ПНС Ливии, турецких военных, турецкой ЧВК "Садат" и сирийских боевиков. Примечательная, и в политическом и военном смысле кампания, которая не принесла решительного успеха ни спонсорам Хафтара (которые обломались с взятием Триполи), ни "другу Реджепу", который под шумок хотел захватить ливийские нефтяные поля.
В целом, классика современных прокси-войн.

Некоторые кадры и видео ранее видел и кое-что публиковал, но есть и много другого интересного.
Сейчас идут попытки закруглить эту войну и организовать выборы президента, на которые собрался сын полковника Каддафи. Но у этого сценария есть немало подводных камней, так что думаю работа ЧВКшников в Ливии еще далеко не закончена.

Турция также не спешит выводит "Садат" из Ливии, ожидая, чем дело кончится, а то может война еще зайдет на очередной круг.
Стоит также отметить, что среди сирийских боевиков, которых навербовал в Ливию Эрдоган, давеча произошли волнения из-за невыплаты зарплат, что вылилось в демонстрацию наемников, требовавших погасить задолжность по зарплате. История не новая, как только интенсивность боевых действий спадает, турки резко сокращают расходы на содержание боевиков. Так было и в Сирии, в Карабахе, и в Ливии.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.10 / Политолог: И Россия, и Запад понимают необходимость ухода Лукашенко

05.07 / “Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

01.08 / Мнение: Категория “Мосты Украины”

19.10 / Мнение: Без заразы

04.10 / Мнение: Взятие Мадагиза

11.06 / Тиктокер Даня Милохин станет новым ведущим «Поля чудес»

15.08 / Мертвый сезон

28.09 / Мнение: Лукашенко дал отлуп Макрону

22.03 / Рената Литвинова финансово обеспечивает дочь отбывающего срок Михаила Ефремова

07.09 / Ученые рассказали о положительном влиянии зеленых насаждений на умственное развитие детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика