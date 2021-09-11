NI – учения «Запад-2021» не угрожают безопасности Европы

В связи с военными учениями «Запад-21» некоторые западные страны, в том числе Польша, Латвия и Украина, выражают серьёзные опасения по поводу безопасности. Как пишет The National Interest, мрачные предупреждения стран — членов НАТО во многом аналогичны риторике, связанной с учениями «Запад-2017», но как тогда, так и сейчас никаких признаков того, что Кремль планирует использовать учения в качестве прикрытия военной агрессии или вмешательства, не наблюдается.



Reuters

Учения «Запад-21» станут одними из самых масштабных военных учений в 2021 году на фоне растущей напряжённости в отношениях с Польшей, Украиной и странами Балтии. Как пишет The National Interest, они пройдут на четырнадцати учебных полигонах, расположенных на территории РФ и Белоруссии. В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что в учениях примут участие до 12 тысяч 800 российских и белорусских военнослужащих, причём около 400 из них примут участие в учениях на территории России.

Эксперт по вопросам обороны Майкл Кофман считает, что эти цифры не соответствуют действительности на местах, поскольку, как представляется, в Белоруссии уже находится гораздо больше российских войск, чем сообщается. Кофман добавил, что организаторы, вероятно, искажают данные о присутствии войск, чтобы соответствовать Венскому документу, который требует, чтобы на учениях с участием более 13 тысяч военнослужащих присутствовали наблюдатели от ОБСЕ. По официальным данным, в учениях будет задействовано до 350 единиц военной техники, в том числе 140 танков, 110 артиллерийских орудий, ракетные установки и десятки самолётов и вертолётов. Учения будут проходить с 10 по 16 сентября.

О масштабах и характере учений представители российских и белорусских властей не сообщают, они лишь заявили, что в рамках учений будут проводиться совместные маневры, направленные на отражение условного нападения сил НАТО. Как объяснил Кофман, учения такого рода обычно состоят из двух отдельных этапов. На первом этапе будет проверена способность белорусских и российских войск к мобилизации и развёртыванию подразделений регулярных войск и резервных подразделений в первые дни вторжения сил НАТО. Вторая фаза включает в себя весь спектр мер противодействия российских войск, направленных на ослабление и отражение условного наступления сил Запада.

В связи с предстоящими военными учениями некоторые западные страны, расположенные по соседству с Россией, в том числе Польша, Латвия и Украина выражают серьёзные опасения по поводу безопасности. Мрачные предупреждения восточноевропейских и центральноевропейских стран — членов НАТО во многом аналогичны алармистской риторике, связанной с учениями «Запад-2017», но как тогда, так и сейчас никаких признаков того, что Кремль планирует использовать учения в качестве прикрытия военной агрессии или вмешательства, не наблюдается.

«Учения «Запад-2021» — это, скорее, громкое заявление о стремительно укрепляющихся связях Москвы с Минском — в сфере обороны и в других сферах — на фоне острого политического кризиса, который пошатнул режим Лукашенко летом 2020 года и который ощущается до сих пор», — заключает автор материала.