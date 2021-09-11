 

Госпитализирован живущий по соседству с отравившейся арбузом семьей ребенок

11.09.2021, 6:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРебенка, живущего по соседству с семьей, отравившейся арбузом в Москве, экстренно госпитализировали с симптомами отравления, сообщают СМИ.

Около 17.00 в четверг 11-летний мальчик поужинал дома и лег спать, он проснулся от боли в животе и рвотных позывов, мать вызвала скорую, врачи рассказали ей о ЧП у соседей, пишет «Московский комсомолец».

К этому моменту в больницу доставили 61-летнюю бабушку и 15-летнюю внучку, позже госпитализировали 38-летнюю мать девочки. Пенсионерка и подросток скончались, женщину удалось стабилизировать.

По данным издания, соседский мальчик не общался с пострадавшей семьей, по мнению его мамы, они не могли угостить его арбузом, он бы сообщил об этом. Сейчас ребенок в больнице, его состояние улучшилось.

Ранее в ГСУ СК по Москве сообщали, что после отравления семьи арбузом в российской столице скончались пожилая женщина и ее внучка, возбуждено уголовное дело. Кроме того, «Магнит», где семья купила арбуз, закрыли.



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