Минобороны раскрыло тактику танкистов на Курской дуге в 1943 году

Минобороны РФ опубликовало архивные материалы, раскрывающие тактику применения танков в Битве на Курской дуге.

Ведомство запустило новый мультимедийный раздел «Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем представлен редкий архивный документ – приказ Иосифа Сталина от 16 октября 1942 года, в котором объясняются причины неудачного применения Красной армией танков в начальный период Великой Отечественной войны. Кроме того, там указано, как следует изменить тактику, передает ТАСС.

Подчеркивается, что «танки при атаке отрываются от пехоты», а «артиллерия до начала танковой атаки не подавляет противотанковые средства» противника. Кроме того, «не всегда применяются орудия танковой поддержки», а сами танки «не выполняют своей основной задачи уничтожения пехоты противника, отвлекаясь на борьбу с танками и артиллерией противника».

В документе сказано, что танки не должны отрываться от своей пехоты более чем на 200–400 метров, их цель – сосредоточиться на уничтожении пехоты противника, а танки противника должна уничтожать артиллерия. Основная ставка была сделана на маневренные и скоростные действия советских танков, было дано указание «лобовые атаки не проводить».

Минобороны сообщает, что в Битве на Курской дуге «с обеих сторон было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов». Командующий войсками Воронежского фронта генерал армии Николай Ватутин, докладывая о потерях третьей танковой дивизии вермахта, сообщал: «Подбито и сожжено танков и самоходных орудий было не менее 2,5-3 тыс. К концу же операции в дивизии осталось 30 танков и в ротах не более 40 человек, а некоторых подразделений совершенно не существует». Красной армии удалось сохранить боеспособность всех частей и подразделений.

Архивные донесения, опубликованные на портале, показывают примеры успешного применения танков совместно с пехотой в соответствии с новой тактикой. В частности, речь идет о рейдах в тыл врага «группы танкистов под командованием товарища Акишина».

Хотя танки противника – «Тигры» и «Пантеры» – превосходили Т-34 по бронированию и вооружению, советские танки больше не шли на них в лобовую атаку. Так, лейтенант Сибиров, умело маневрируя на поле боя, уничтожил сразу три вражеских танка «Тигр», а лейтенант Михаил Фролов, уводя свой танк из-под огня танков противника, в одном бою «лично уничтожил четыре танка типа «Тигр» и подбил танк Т-IV».