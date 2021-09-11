Мнение: О том, что согнуло и надломило Владимира Путина

Его называли «тефлоновым», подобострастно называли «несгибаемым» и даже в сердцах именовали «чёрствым», поминая трагедию с подлодкой «Курск». Да и сам он много раз говорил, мол, не сгибаться, не пятиться.

Но согнуться, склониться, скукожится всё-таки пришлось. Даже если ты переделал под себя все законы писаные, даже если толпа телохранителей, учёных, придворных пытается защитить тебя от законов природных, всё равно от законов Мироздания не уйти.

Это и случилось.

Евгений Зиничев, министр МЧС, бывший охранник и адьютант президента России Владимира Путина погиб при не прояснённых до конца обстоятельствах во время командировки в Сибирь. Вчера состоялась траурная церемония в здании министерства, на которой побывали многие высокопоставленные чиновники РФ. Включая и самого главу государства.

Небольшой видеофрагмент прощания, растиражированный как официальными СМИ, так и соцсетями, показал очень многое.

Видно, что покойный был для Владимира Путина не просто давним коллегой по спецслужбе, многолетним охранником и федеральным чиновником. Это именно личная потеря, согнувшая и наклонившая президента страны.

Ради прощания с Евгением Зиничевым Владимир #Путин откровенно пренебрёг сложившимися за последний год антиковидными мерами безопасности, возможно, преодолев один из своих самых сильных страхов. Не было ни традиционного выдерживания участников мероприятия на двухнедельном карантине, ни установок очистки и дезинфекции воздуха, ни хотя бы медицинских масок. Сомнительно и, что присутствующим сделали ПЦР-тесты на CoVID-19. А ведь вакцина, даже самая лучшая, не гарантирует полной защиты: это не волшебный скафандр.

И тем не менее, Владимир Путин пришёл проститься с погибшим министром, даже не скрывая своих чувств. Что некоторых пробивает на мысли о том, какое же положение на самом деле занимал Евгений Зиничев в реальной иерархии нынешней российской власти. И о том, какая роль была уготована ему на будущее, как ближайшее, так и отдалённое, включая пресловутый «трансфер».

Но это всё досужие размышления. Точно такие же, как и поиск преемника среди нынешнего окружения действующего президента или среди высокопоставленных деток его проверенных соратников. Сама #жизнь, подчиняющаяся всё тем же неумолимым законам Мироздания, неизбежно решит по-своему.

Аминь!

И возвращаясь к делам земным, суетным, вот какой #вопрос возникает.

Как оценить поведение президента во время траурной церемонии?

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