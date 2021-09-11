Мнение: “Запад 2021”. Вторжение Полярной республики

Ситуационные карты оборонительного этапа ССУ "Запад-2021".

По легенде учений коалиция западных стран – Нярис, Помория и Полярная республика (в разной степени тождественны Литве, Латвии и Польше) организуют неудачную попытку смены руководства в Республике Полесье (Белоруссия) и по итогу начинают военное вторжение, предваренное серией авиационных и ракетных ударов. Вооруженные силы Центральной Федерации (Россия) выдвигаются на помощь союзной республике.

В ходе первого этапа учений 10-12 сентября будет проходить оборонительный этап от вклинившегося на 150 км противника, после чего 13-16 числа начнется второй этап – наступательный, в ходе которого планируется довершить разгром противника и восстановить утраченное положение.

Интересно, что польский Белосток вместе с частью Подлядского воеводства, а также литовский Вильнюс с частью Вильнюсского уезда на представленных картах изначально включены в состав Белоруссии. Помимо этого, Украина вовсе помечена как нейтральное государство.

https://t.me/milinfolive/71101 – цинк

Работа штаба группировки.

Ниже, видео с учений.

Начало учений.

Псковские десантники.

Переброска Су-35.

Первый день учений.

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