Генсек ООН указал на последствия прихода талибов к власти в Афганистане

Быстрый приход талибов (движение «Талибан» запрещено и признано в РФ террористическим) к власти в Афганистане может ободрить многие террористические группы, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Вместе с тем он назвал необходимостью установление диалога с талибами. «Диалог с «Талибаном» абсолютно необходим. Взаимодействие необходимо, но наш приоритет – это гуманитарная поддержка», – цитирует Гутерриша ТАСС.

В ином случае страну ждет экономическая и гуманитарная катастрофа, предупредил он.

Также генсек отметил, что новый мандат миссии ООН в Афганистане будет изменен.

«Продление действующего мандата даст нам время и возможность проработать детали нового. Он неизбежно будет отличаться от предыдущего, от действующего мандата», – указал Гутерриш.

Во вторник талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября. 11 сентября 2021 года исполнится 20 лет с момента трагедии с башнями-близнецами в Нью-Йорке.