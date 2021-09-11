Мнение: Про угоны

Вот, кстати, заодно и повод о том же самом. Как говорится, не было бы счастья, да неприятность помогла. Цифровизация, как нас уверяют – это благо. Скорее, да, чем нет. Однако проблема в том, что безоглядное и повсеместное ее внедрение в самом что ни на есть ускоренном порядке создает угрозу безопасности. Не может не создавать – это закон развития и эволюции систем. Быстрое развитие – это всегда перекосы, обрывы, противоречия и конфликты в подсистемах. И чем быстрее вперед, тем больше проблем накапливается. А противоречия – штука такая, они взаимодействуют между собой, интерферируют

Украденный аккаунт на Телеграме – мелочь. В конце концов, если администрация Телеграма так и не прореагирует на мою просьбу разобраться (а пока от нее ни ответа, ни привета), то открою новый аккаунт. Или уйду с Телеграма вообще по причине невозможности работать на этой площадке из соображений безопасности и ужасного сервиса администрации.

Вопрос в другом. Банковские данные, данные для голосования, всевозможные "Активные граждане" и "Личные кабинеты на Госуслугах". Их угоняют и в розницу, и оптом. А есть еще данные не личного характера, а более серьезные – инфраструктурных объектов, к примеру. Захват контроля над любой электростанцией, водоканалом или чем-то подобным в ситуации, когда безопасность – узкое место, будет покруче сфальсифицированных выборов. Так как в исходе "выборов" никто не сомневается, он предельно детерминирован и уже давно известен. А вот что можно сделать с опасным объектом – тут уже простор для творчества.

Логика подсказывает, что после коронавируса, который почти исчерпал свой запас страха и ужаса, должны прийти угрозы иного порядка. И кибертерроризм так и напрашивается в качестве таковой угрозы. Любое развитие – это всегда риск. Особый риск – быстрое развитие. Бурный рост в какой-то отрасли всегда оборачивается катастрофическим сбоем просто потому, что любой рост должен быть подкреплен соответствующим инфраструктурным обеспечением, которое создает механизмы разрешения возникающих противоречий и конфликтов. Но бурное развитие исключает это обеспечение, которое всегда отстает. Иногда фатально.

Думаю, что в том или ином виде, но с аналогом 911 в киберсфере мы еще столкнемся. И, конечно, за ним будут стоять не бородатые террористы с почти нулевым резюме, а вполне серьезные структуры, как это было и двадцать лет назад. Цель – все та же. Страх и неопределенность, которые будут подталкивать людей разменивать свои права и свободы на безопасность, которую им будут гарантировать те, кому позарез и нужно лишить людей их прав и свобод.

Да, и дублирую еще раз – мой бывший канал теперь не мой. Резверный канал https://t.me/joinchat/XPmgvs972EFhMTBi К любым другим я не имею ни малейшего отношения.

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