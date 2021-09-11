Они пришли дать нам крылья!

Единственное конкретное заявление на совместной пресс-конференции Лукашенко и Путина — об отмене «ковидных» ограничений на российско-белорусские авиарейсы.

Совместных пресс-конференций Владимир Путин и Александр Лукашенко не проводили давно. Притом что 9 сентября они встретились уже пятый раз за год, прежде их переговоры не заканчивались ни пресс-конференциями, ни даже совместными выходами к журналистам для съемок и заверений в вечной дружбе. На этот раз Лукашенко и Путин сели рядышком, как в старые добрые времена, и ответили на вопросы — без взаимных претензий, с полным взаимопониманием и большими планами на будущее.

До поездки Лукашенко в Москву политологи ломали головы и выдвигали самые фантастические версии содержания и смысла будущей встречи. Предполагали, например, что Кремль будет требовать провести досрочные президентские выборы без Лукашенко. Или что в обмен на поддержку — финансовую и политическую — Путин добьется подписания всех дорожных карт, и мы наконец узнаем, что это за таинственная 31-я карта, о которой все говорили, но никто не представлял, что там написано. Теперь, кстати, и не узнаем:

вместо 31 дорожной карты Александр Лукашенко и Владимир Путин говорили о 28, да и называются они теперь не дорожными картами, а союзными программами.

Встреча (или переговоры, или ужин, или дружеские посиделки союзников) продолжалась три с половиной часа — намного меньше, чем предыдущие. В этом году Лукашенко и Путин успели провести и пяти-, и восьмичасовые переговоры. Зато пресс-конференция удалась на славу. Ни одного намека или косого взгляда, полное публичное взаимопонимание. Журналистам рассказали, что никаких документов после встречи не подписано, потому что нет необходимости: все союзные программы согласованы, и теперь дело за малым: 10 сентября их подпишут премьер-министры, а в конце октября на заседании Высшего госсовета союзного государства они будут приняты окончательно. Цена на газ для Беларуси останется прежней — 128,5 доллара за тысячу кубометров, — а до декабря 2023 года будет подписан документ о создании общего газового рынка, а также рынка нефтепродуктов и электроэнергии.

Единой валюты в союзном государстве не будет, хотя союзные программы предполагают введение единого платежного рынка. Вопрос не в самой валюте, сказал Лукашенко, а в едином эмиссионном центре, с которым «есть определенные проблемы». Зато суверенитету Беларуси ничего не угрожает, и никакого поглощения не будет. «Деликатно президент РФ не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить», — сказал Лукашенко.

Фото: ЕРА

Единой валюты не будет, но дополнительные деньги от РФ все-таки появятся. Правда, перед встречей самые разные источники «выбрасывали» цифру в три миллиарда, а в Москве на пресс-конференции речь шла о 630 миллионах в течение года. Но Александр Лукашенко заявил, что денег в этот раз вообще не просил, и это лишь добрая воля союзника: «Я должен признаться, что я просил его о том, что нам не нужны новые кредиты, если мы от атомной станции, на которую нам выделен определенный кредит (это практика Российской Федерации во всем мире) чего-то сэкономим, я его попросил: ты мне отдай эту экономию как кредит. Ответ был такой: подумаем, нас это устраивает, если будут хорошие, выгодные проекты для Беларуси и России». С цифрами, конечно, что-то, как всегда, не сходится: раньше Александр Лукашенко утверждал, что благодаря жесткой экономии и тотальному контролю АЭС удалось построить за 7 миллиардов, а не за 10, которые предоставила РФ в качестве кредита. Но если удалось сэкономить три миллиарда, которые Беларусь просит «отдать как кредит», то почему союзник предлагает лишь 630 миллионов?

Да потому, что это не кредит, а гонорар. Гонорар за участие в кампании перед думскими выборами.

Фото: ЕРА

Пресс-конференция, на которой не прозвучало ничего нового (достаточно пролистать старые стенограммы, чтобы увидеть те же слова и пять, и восемь лет назад), зато аж промасленная от понимающих друг друга и обо всем договорившихся партнеров — очень похожа на предвыборный концерт. А участникам таких концертов всегда платят хорошие гонорары. Притом что перед поездкой в Москву Лукашенко обещал «прорыв во многих сферах» и публикацию всех союзных программ, чтобы люди прочитали и увидели, каких невероятных успехов добились союзные строители, в итоге на пресс-конференции снова прозвучали прежние слова и взаимные посулы. Значит, важным был не итог переговоров, а просто факт. И, конечно, интонации — доверительные, ласковые, усыпляющие. Никаких проблем, радужные перспективы и всеобщее процветание. 28 союзных программ вместо таинственных дорожных карт, и прогрессивное человечество скоро наконец узнает, над чем трудились ночами в Москве и Минске, не покладая рук и не отводя глаз. Счастье — это когда тебя понимают.

На следующий день после встречи Лукашенко и Путина, 10 сентября, началась активная фаза учений «Запад-2021». И если по сценарию учений «Запад-2017» расположенные на территории Польши, Литвы и Латвии Лубения и Весбария хотели захватить западные области Беларуси и создать там государство Вейшнория, то теперешний сценарий будто бы продолжает тему пресс-конференции и укрепляет союзническое единство. Теперь Запад хочет дестабилизировать обстановку в государстве Республика Полесье и ухудшить его отношения с Центральной Федерацией. Но они, разумеется, не пройдут. Полесье и Федерация отобьются своей мощной региональной группировкой войск. Интеграцию не убьешь, когда на ее страже Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Церемонии открытия стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский в Беларуси. Фото: РИА Новости

А для того чтобы на пресс-конференции прозвучало хотя бы что-нибудь не слишком абстрактное и можно было назвать предшествующую ей встречу исторической, было торжественно объявлено, что все «ковидные» ограничения с авиаперевозок между Россией и Беларусью снимаются, и скоро рейсов будет столько же, сколько до пандемии — 200 в неделю. Правда, такого рода вопросы решаются обычно в рабочем порядке, на уровне правительств и без привлечения свадебных генералов, но если речь идет об избирательных технологиях, то для красивого завершения кампании просто необходимо сделать подарок людям. Так вот вам авиарейсы в большом количестве. Летите, голуби! И помните, кто дал вам крылья.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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