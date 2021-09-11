Мнение: Взрыв под Аль-Бабом

Последствия взрыва курдской тоннельной бомбы в районе Аль-Баба. Курды заявили 22 убитых у противника – 12 турецких солдат и 10 боевиков СНА, а также различную бронетехнику. Турки пока признают 1 убитого и 4 раненых. Сидящая в Лондоне SOHR заявляет о 5 убитых.

Судя по опубликованным кадрам курды удачно зашли. Скоро стоит ожидают великую турецкую мстю, которая как обычно выльется в обстрелы курдских позиций из 155-мм гаубиц, что является наиболее частой реакцией Турции на свои потери, хотя конечно особого повода, чтобы пострелять по курдам, турки особо и не ждут.

За этим последуют новые атаки курдов на севере Алеппо и вылазки партизан в Африне. И так по кругу.



Заявлено три уничтоженных/поврежденных танка и 2 бронеавтомобиля "Кирпи". Помимо танка тут еще засыпанный бульдозер стоит.

Видео взрыва

https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1436298825245892610

https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1436299079693262854

https://twitter.com/RojavaNetwork/status/1436299655868989441

Данный взрыв логично продолжил вялотекущую войну между турками и курдами на севере Сирии, где обе стороны несут небольшие, но достаточно регулярные потери убитыми и ранеными.Так как фронт пока что там статичен, подобное может продолжаться еще достаточно долго.

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