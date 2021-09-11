Le Figaro – мигранты-беспризорники превратились в головную боль для французского правосудия

В Париже и его пригорода с каждым годом растёт число несовершеннолетних правонарушителей из иммигрантской среды, пишет Le Figaro. Благодаря юному возрасту эти преступники получают множество льгот от французского государства и практически безнаказанно совершают преступления на улицах столицы, отмечает издание.



Reuters

Вот уже чуть более четырех лет Париж и его крупные пригороды испытывают непрерывный и растущий приток несовершеннолетних беспризорных иностранцев, пишет Le Figaro. «Именно из-за них я в конечном итоге не выбрал Париж, и не стал там судьей по делам несоврешеннолетних… И именно они несут ответственность за большую часть преступности среди несовершеннолетних в столице»,— так резюмирует одну из главных проблем парижской преступности молодой сотрудник исправительного суда.

Как поясняет издание, несовершеннолетние иностранцы без сопровождения повышают статистику преступности в столице. Согласно данным прокуратуры Парижа, приведенным в парламентском отчете депутатов Жана-Франсуа Элио и Антуана Савинья, опубликованном в марте 2021 года, они являются причиной 30% краж со взломом, 44% краж с применением огнестрельного оружия и 32% краж с применением насилия.

Вероятно, именно по этой причине иностранных беспризорных подростков в местах заключения в разы больше, чем других несовершеннолетних. Как судьи, так и профессионалы в области судебной защиты молодежи и социального обеспечения детей утверждают, что в ответе за это мощные мафиозные сети. Большинство таких подротков составляют выходцы из стран Магриба — в основном марокканцы и алжирцы.

Эти лица, часто подвергающееся насилию, сильно зависимые от наркотиков, хорошо осведомлены о преимуществах, предоставляемых французским государством. «Я здесь, чтобы разорить Францию», — заявил один из них растерянному судье. «Мы открываем специальные структуры открытой среды, куда никто не приходит, в то время как у нас не хватает средств для нашей собственной молодежи. Но политики нас не слышат», — негодует педагог, специализирующийся на бепризорных иностранцах.

Поток этих беспризорников таков, что службе защиты несовершеннолетних оказывается трудно разместить их, отмечает издание. Эти несовершеннолетние могут внести разлад в жизнь в семье, прибегая к насилию и отказываясь следовать предписанным правосудием образовательным программам. ««У нас 50% успешных размещений, но многие действительно принимают жизнь в семье за гостиницу и уходят «совершать правонарушения» на север Парижа», — говорит сотрудник службы. В связи с этой напряженной ситуацией парижский суд нередко передаёт подростков в ведение службы социальной защиты детства, даже когда речь идет о лицах, совершивших уголовоное преступление, поскольку это ведомство не может отказать в размещении несовершеннолетнему или тому, кто объявляет себя таковым. Однако в этой структуре управленческих кадров намного меньше, чем в организациях, зависящих от системы правосудия, и взаимодействие между двумя ведомствами налажено довольно плохо. Всё это даёт беспризорниками свободу действий и чувство безнаказанности, рискуя укрепить их преступные намерения, делает вывод газета.