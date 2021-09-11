Акула откусила руку мужчине в Египте

На средиземноморском побережье Египта акула напала на мужчину и откусила ему часть руки, после происшествия власти закрыли пляж.

Нападение произошло в море, в трех километрах от берега в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман, где акула атаковала мужчину и откусила ему часть конечности, сообщила газета Youm7, передает РИА «Новости».

Пострадавшему оказали помощь в местной больнице, а власти решили закрыть пляж до выяснения всех обстоятельств. Теперь министерство окружающей среды Египта выясняет, какая именно рыба напала на мужчину.

До этого в 2017 году на пляжах Хургады белые акулы нападали на туристов.

Ранее проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить и выбраться из его пасти.