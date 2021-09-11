Талибы подтвердили убийство брата нового «президента» Афганистана Салеха

Брат объявившего себя президентом Афганистана Амруллы Салеха Рохулла Азизи убит, сообщило государственное информационное агентство страны.

Агентство Bakhtar, которое теперь подчиняется движению «Талибан», сообщило, что Рохулла Азизи убит при столкновении «в местечке Фробаль уезда Базарака, столицы провинции Панджшер». Агентство Aamaj News сообщало, что Рохулла Азизи был задержан талибами* и застрелен; он пытался выехать в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам, передает «Интерфакс».

Напомним, близкий к сопротивлению талибам* источник сообщал, что Рохуллу Азизи убили боевики «Талибана»*. Житель неподконтрольной талибам* провинции Панджшер сообщил, что Рохулла Азизи был убит еще несколько дней назад при сражении с талибами*.