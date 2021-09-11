 

Женщина и ребенок погибли в результате взрыва газа в Липецкой области

11.09.2021, 4:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖертвами взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом стали женщина и ребенок, сообщил источник в экстренных службах.

«В настоящее время обнаружен погибший ребенок, его извлекли из-под завалов. Всего жертвами ЧП стали два человека», – сообщил источник ТАСС.

До этого из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, передает РИА «Новости».

Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших «осложняет угроза обрушения нависающих конструкций». По предварительным данным, «утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд», сообщил источник.

Администрация региона сообщила, что «хлопок газа произошел в двухподъездном, 16-квартирном доме 1970 года постройки», который «не является аварийным».

Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. Есть пострадавшие. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / Глава ОКР ответил злопыхателям против российской сборной на ОИ

11.06 / США продолжат вводить санкции в связи с “Северным потоком – 2” – Госдеп

04.09 / France 24 – Швеция следит за исследованиями по маскам, но идёт своим путём

06.07 / Ретейлеры в Москве заявили о невозможности в срок привить сотрудников от COVID

19.07 / В Анкаре сообщили о решении закрыть иконы Айя-Софии во время первой молитвы

09.06 / “Очень спортивная девочка!”. Ребрик в бюстгальтере и шортах показала растяжку

05.12 / SCMP – российские ракеты на Курилах — не главная угроза для безопасности Японии

14.10 / В Госдуме объяснили необходимость перевода старшеклассников на дистанционку

25.03 / Эксперт рассказал об особенностях использования стекла-антишпиона для смартфонов

18.06 / США хотят договориться с Тегераном по ядерной сделке до инаугурации нового президента Ирана – Axios

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика