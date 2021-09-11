Женщина и ребенок погибли в результате взрыва газа в Липецкой области
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Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом стали женщина и ребенок, сообщил источник в экстренных службах.
«В настоящее время обнаружен погибший ребенок, его извлекли из-под завалов. Всего жертвами ЧП стали два человека», – сообщил источник ТАСС.
До этого из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, передает РИА «Новости».
Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших «осложняет угроза обрушения нависающих конструкций». По предварительным данным, «утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд», сообщил источник.
Администрация региона сообщила, что «хлопок газа произошел в двухподъездном, 16-квартирном доме 1970 года постройки», который «не является аварийным».
Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. Есть пострадавшие. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами.
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