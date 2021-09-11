Женщина и ребенок погибли в результате взрыва газа в Липецкой области

Жертвами взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом стали женщина и ребенок, сообщил источник в экстренных службах.

«В настоящее время обнаружен погибший ребенок, его извлекли из-под завалов. Всего жертвами ЧП стали два человека», – сообщил источник ТАСС.

До этого из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, передает РИА «Новости».

Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших «осложняет угроза обрушения нависающих конструкций». По предварительным данным, «утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд», сообщил источник.

Администрация региона сообщила, что «хлопок газа произошел в двухподъездном, 16-квартирном доме 1970 года постройки», который «не является аварийным».

Напомним, в результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. Есть пострадавшие. Ведутся поиски людей, которые могут находиться под завалами.