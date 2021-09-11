Мнение: Кризис жанра

Очередное расследование запрещенного в России ФБК о зарубежной недвижимости семьи Терешковой — очевидный кризис жанра. Он был обусловлен самим сюжетом расследований, когда ФБК шел по нарастающей, повышая иерархию их фигурантов. «Дворец Путина» был вершиной этого паноптикума воров, и спуск с вершины на третьеразрядную тему какого-то депутата — это и есть кризис.

Этот жанр себя исчерпал. Дальнейшее его продолжение — это бесконечное шоу Малахова с тестами ДНК на отцовство. Ну, то есть, какой-то части публики это интересно, но основная масса перестает воспринимать. Ничего нового она уже не услышит. Законы жанра, как и законы физики, можно игнорировать, но отменить их никто не в силах.

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