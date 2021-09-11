Посла США вызвали в МИД РФ

…из-за «нарушений законодательства в контексте выборов» со стороны американского бигтеха.

Министерство иностранных дел РФ вызвало американского посла Джона Салливана на Смоленскую площадь из-за нарушений российского законодательства «цифровыми гигантами» в преддверии выборов в Госдуму. Официальный комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американским «цифровыми гигантами» в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную Думу», — объяснили в МИД.

В министерстве послу указали на недопустимость «вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Несколько дней Арбитражный суд Москвы запретил поисковой системе Google показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Такое решение объяснили наличием иска ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В июне Роспатент зарегистрировал товарный знак «Умное голосование» по ее заявке.

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