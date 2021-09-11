 

Sky News – «это надолго» — в Британии предупредили о дефиците товаров из-за нехватки водителей фур

11.09.2021, 4:08, Новости дня
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Британские покупатели всё чаще сталкиваются с дефицитом привычных продуктов в магазинах, и в ближайшее время ситуация вряд и изменится, пишет Sky News. По словам главы Федерации продовольствия и напитков Иана Райта, всё дело в нехватке водителей грузовиков, поставляющих товары в супермаркеты и рестораны. Тем временем правительство заверяет, что цепочки поставок в стране достаточно устойчивы и причин для беспокойства нет.

Британские покупатели сталкиваются с постоянной нехваткой продовольствия, пишет Sky News со ссылкой на заявление главы Федерации продовольствия и напитков Иана Райта. Хотя это не означает, что людям будет нечего есть, по мнению Райта, время, когда почти все товары были в свободном доступе, прошло.

По словам Райта, в цепочке поставок «от фермы до вилки», обеспечивающей поставки местных, высококачественных, органических и сезонных продуктов, недостаёт примерно полумиллиона из четырёх миллионов человек, которые обычно работают в этом секторе. По убеждению главы федерации, отчасти это связано с тем, что граждане ЕС покидают Великобританию из-за пандемии коронавируса и брексита.

Многие предприятия сообщили о серьёзных проблемах в своих цепочках поставок в последние месяцы, в результате чего некоторые полки в магазинах  опустели, а рестораны вынуждены были удалить некоторые продукты из своего меню.

По мнению Райта, «ситуация будет ухудшаться и в ближайшее время не улучшится». Как объяснил специалист, результатом нехватки рабочей силы стало то, что система «точно в срок», которая поддерживала супермаркеты, круглосуточные магазины и рестораны, когда еда поступала на полку магазина или на кухню ресторана, как раз тогда, когда это было нужно, больше не работает.

Эксперт привёл  в пример случай на прошлой неделе, когда на большей части Востока Англии закончилась бутилированная вода. Из-за нехватки водителей на свободных грузовиках оказалось меньше места, поэтому тяжёлые, громоздкие предметы, такие как бутылки с водой, были не в приоритете по сравнению с другими товарами.

Хотя Райт признаёт, что речь идёт о проблемах «первого мира» и «никто не будет полностью обделён, если не сможет достать воду в бутылках», ситуация, когда британские покупатели могли ожидать, что практически любой продукт будет постоянно находиться на полке магазина или в ресторане, осталась в прошлом и вряд ли вернётся.

Пи этом представитель британского правительства отверг эти предположения. «У нас очень устойчивые цепочки поставок продовольствия, которые очень хорошо справляются с вызовами. Мы считаем, что так будет и впредь», — заявил он. Собеседник издания заверил, что власти будут «продолжать поддерживать диалог и связь с теми, кто работает в этих отраслях, чтобы попытаться обеспечить для них как можно больше помощи».



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