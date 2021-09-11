 

В 1975 году на станции Купавна под Москвой потерпела крушение электричка: погибли 18 человек

11.09.2021, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Произошедшее 5 сентября 1975 года столкновение стало одной из самых серьезных железнодорожных катастроф в истории СССР.

В этот день на станции проводились плановые технические работы. С санкции поездного диспетчера электромеханик выключил из централизации стрелки съезда 2/4, которые располагались между главными путями. Выключение было оформлено в журнале с соответствующими записями.

Затем механик надел на стрелочную рукоятку выключенных стрелок красный колпачок. Однако как позже выяснило следствие, работник станции забыл удалить из пульта контрольные лампочки положения стрелок, что могло привести в замешательство дежурного по станции.

После этого старший стрелочник отправился с курбельной рукояткой (применяется для ручного перевода централизованных стрелок) перевести стрелки съезда. Стрелку №2 он перевел, а №4 оставил в прежнем состоянии.

Дежурный по станции не проконтролировал выполненную работу, поскольку, как выяснилось позже, находился в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, были поставлены под удар следовавшие навстречу друг другу составы.

Вскоре пришла команда пропустить по главному пути пассажирский поезд Электрогорск – Москва, состоявший из 10 вагонов. Дежурный по станции, не убедившись в правильной настройке стрелок, открыл светофор для пропуска состава.

Пассажирский поезд подошел к станции, остановился для входа и выхода пассажиров, а затем в 15:06 снова начал движение. В это же время к Купавне приближался грузовой поезд из 22 вагонов с щебнем. Из-за неправильно настроенных стрелок состав Электрогорск – Москва, разогнавшись, влетел прямо в грузовой поезд.

От удара головной вагон пассажирского поезда отбросило в сторону. Сошедшие с рельсов грузовые вагоны смяли третий и четвертый вагоны пассажирского электропоезда.

В страшной катастрофе погибли 18 человек, 35 получили ранения разной степени тяжести. Из-за возникшего месива искореженных вагонов движение по участку было прервано на 17 часов. Все виновные, в том числе начальник станции, были впоследствии привлечены к уголовной ответственности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.09 / Указана истинная причина ограничений на провоз жидкости в самолете

29.05 / Смартфон Oppo A16 начального уровня оснастят емким аккумулятором и ColorOS 11.1

05.09 / Микрофинансовые организации предлагают работодателям выплачивать зарплату раз в год

09.09 / Риск развития COVID-19 на 10% снижает правильная диета

20.11 / «Когда мы с сестрой были детьми, по ночам мы играли с феями»

24.09 / В России будут по-новому считать МРОТ: что нужно знать

07.07 / От 5 до 12 лет: завершено расследование дела о ДТП с участием Михаила Ефремова

31.10 / “Я собралась к психологу”: Айза Долматова всерьез обеспокоена своим психическим состоянием

10.09 / Секрет густых и длинных волос африканок раскрыт: пудра чебе и ее поразительные свойства

26.11 / Мнение: Добившееся небыдло

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика