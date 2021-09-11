Лавров оценил игру футбольной сборной РФ при Карпине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал игру сборной РФ по футболу при Валерии Карпине, заявив, что поддерживает нового тренера и надеется на успехи.

«Я, конечно, слежу, не сплю, пока не закончится матч, переживаю. Не все получается, безусловно. Такие заголовки были: «Результат есть, игры нет». Наверное, это резковато. Тем более, Валерий Карпин получил команду с колес. У него не было даже недели, чтобы каким-то образом на практике обкатать свои замыслы», – сказал министр на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», передает РИА «Новости».

Вместе с тем, Лавров, который болеет за «Спартак», надеется на успехи нового тренера сборной. «Я его очень поддерживаю и, судя по тому, как игроки реагируют на происходящее», – сказал он.

Напомним, РФС назначил Валерия Карпина главным тренером сборной РФ по футболу. Предшественник Карпина на посту главного тренера Станислав Черчесов ушел с должности 8 июля после провального выступления сборной на чемпионате Европы – 2020.