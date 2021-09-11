 

В Раде захотели построить космодромы на Украине

11.09.2021, 3:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДля превращения Украины в космическую державу нужно найти виноватых в провалах космических проектов и построить новые космодромы, сообщил в Верховной раде депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута.

Тарута указал, что по «проекту «Морской старт» Украина потратила 200 млн долларов», по «Циклону-4» – 672 млн долларов, по «Лебедю» убытки составили 350 млн, а «в результате этот спутник находится в Красноярске, и до сегодняшнего дня у космического агентства нет четкой программы, что делать дальше», передает РИА «Новости».

Он считает, что нужно сохранять и развивать космический потенциал, доставшийся от СССР. Однако сейчас на Украине «из 33 предприятий осталось только шесть», причем сохранившиеся «находятся в очень сложном положении», там «практически не выплачивается заработная плата и отсутствует четкая государственная программа, что делать дальше».

Осенью 2019 года компания Space Logistics сообщила о намерении построить на Украине космодром. Уже спустя пару месяцев Space Logistics отказалась от своих планов. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом. Он заявил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников.



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