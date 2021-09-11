 

Египет опроверг нападение акулы на мужчину на побережье Средиземного моря

11.09.2021, 3:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАкула не нападала на мужчину на побережье Средиземного моря, он получил порез острым предметом, сообщила министр окружающей среды Египта Ясмин Фуад.

По словам Фуад, эксперты, осмотрев рану, установили, что пострадавший водолаз получил рану «не из-за морского существа», повреждение «нанесено острым металлическим предметом». Указывается, что «рана не соответствует тем, что остаются при нападении акул на человека».

Однако специалисты продолжают отслеживать ситуацию на побережье, чтобы гарантировать безопасность граждан. Фуад подчеркнула, что на средиземноморском побережье Египта ни разу не фиксировались случаи нападения акул на человека, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что в районе туристической деревни Сиди Абдуррахман акула атаковала мужчину и откусила ему часть руки. В 2017 году на пляжах Хургады на Красном море белые акулы нападали на туристов.



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