 

Мнение: Выставка

11.09.2021, 3:46, Разное
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24-27 сентября в Москве на Красной Пресне пройдет книжная выставка. Мой издатель "Книжный мир" просит меня подъехать, так как вышла книга. Пока дату, когда я буду в программе, мы еще не согласовали, но я сообщу дополнительно. Проблема может быть только во внешних факторах – надеюсь, к тому времени коронавирус еще с цепи не спустят, я думаю, что четвертую волну запустят где-то в октябре. Но как знать, им уже невтерпёж.

Кстати, могу показать обложку, которую забраковали. Сказали, что даже для такой тематики мрачновато. А я наоборот, как-то именно ее воспринял на ура. Но у издателей и у продавцов свои резоны.

Источник: Эль Мюрид



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