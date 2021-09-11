«Экстремизм» под копирку

Во Владивостоке сильного кандидата в Заксобрание от КПРФ пытаются снять с выборов «по принципу Шлосберга».

«Меня пытаются обвинить в участии в деятельности организации, запрещенной в Российской Федерации, чтобы снять с выборов», — сказала 8 сентября кандидат в Заксобрание Приморского края от КПРФ Надежда Телелюева. Первое заседание суда — в четверг, 9 сентября, окончательное — 10 сентября. Заявление подал кандидат от «Справедливой России» Максим Белобородов, у которого, по мнению большинства в политической среде края, мизерные шансы пробиться в депутаты. Зато он подчиненный еще одного кандидата из этого округа.

Суть иска

В распоряжении «Новой» оказалась копия иска, поданного Белобородовым. В нем содержится информация, проверить достоверность которой не так сложно.

В частности, эсер полагает, что регистрация кандидата Телелюевой должна быть отменена, и приводит несколько оснований. Во-первых, он ссылается на норму ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме жителей Российской Федерации», которая запрещает участвовать в выборах лицам, причастным к деятельности общественной организации или объединения, признанного судом запрещенным. 9 июня, напоминает Белобородов, «Штабы Навального» признаны экстремистскими организациями и запрещены.

«23 января 2021 года на Центральной площади Борцам за власть Советов административный ответчик принимал участие в несогласованном публичном мероприятии — митинге с количеством участников около 2000 человек», — пишет Белобородов (кстати, юрист) в иске. Очень интересно, какими именно данными он пользуется, но явно не официальными. По подсчетам приморских властей, в митинге приняло участие около 300 человек, в шествии — около 500.

Надежда Телелюева. Фото из соцсетей

«Во время участия в указанном мероприятии Телелюева Н. Г. демонстративно привлекала внимание жителей единством и массовостью публичного мероприятия, демонстративно привлекая внимание жителей единством и массовостью публичного мероприятия, выражая его единый замысел путем выкрикивания фразы «Уходи!», — сказано в иске. Цитата без искажений.

Тут стоит заметить, что видео с митингов в инстаграме Телелюевой нет. Поэтому доказать, что она вообще что-то кричала, невозможно.

Очевидцы утверждают, что никаких выкриков и лозунгов с ее стороны не было; к административной ответственности она не привлекалась, а снимать скандирующую толпу в принципе не запрещается.

Далее Белобородов пишет, что Телелюева «принимала самое активное участие в указанном мероприятии и разместила в своем телеграм-канале видеозапись, на которой она находится среди скандирующих лозунги, комментирует происходящее, положительно оценивает факт проведения незаконного массового мероприятия, высказывается в поддержку участников акции. В том числе с 51-й секунды указанной видеозаписи Н. Г. Телелюева одобрительно комментирует: «Вопрос сменяемости власти, как вы видите, современным поколением решен в пользу сменяемости этой власти».

Максим Белобородов. Фото из соцсетей

Тут стоит заметить, что коммунистка создала телеграм-канал 3 февраля, первая запись — за 10 февраля, а видео с митингов там вообще нет.

Далее истец позволяет себе вольную интерпретацию событий: «31 января 2021 года Административный ответчик стал одним из организаторов акции общественного движения «Штабы Навального» в поддержку А. Навального, совместно со своими однопартийцами. Неоднократно публиковала в социальных сетях призывы выходить на улицу и протестовать против существующего порядка управления». Ссылок на видео или любые другие подтверждающие материалы господин Белобородов не предоставляет. Однако в Приморье ни Телелюева, ни ее однопартийцы не обвинялись в организации митингов 23 и 31 января, даже не попадали в поле зрения правоохранительных органов как участники незаконного мероприятия.

Проверить это очень просто: следственные органы края и полиция обширно освещали ход своей работы на тех мероприятиях и по их итогам.

6 февраля Надежда Телелюева участвовала в мероприятии, организованном КПРФ в так называемом «Гайд-парке» — на площадке около Дома молодежи. На собрании, в том числе, говорили о задержанных — им помогали коммунисты, депутаты партии, например, провели всю ночь 31 января в отделениях полиции, куда привозили участников несанкционированного митинга. По мнению Максима Белобородова, «это подтверждает факт оказания помощи деятельности общественного движения «Штабы Навального»». Даже не принимая во внимание тот факт, что в январе и феврале штабы еще не стали экстремистскими организациями, считать всех задержанных их участниками, мягко говоря, перебор. Как и говорить, что помощь задержанным является помощью организации.

Акция у Дома молодежи во Владивостоке, 6 февраля 2021 года. Фото: vl.ru

13 марта Телелюева в числе прочих стала участницей форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия» проекта «Объединенные демократы», который курировала «Открытая Россия», признанная нежелательной организацией (ныне ликвидирована). По ее признанию, поехать на форум ее побудило желание повысить свою квалификацию как народного избранника. За попытку участия в разогнанном силовиками форуме она получила выговор в партии — и, собственно, это были все «санкции».

Исходя из вышеуказанных причин, Белобородов указывает на отсутствие у Телелюевой пассивного избирательного права и утверждает, что ее регистрация как кандидата нарушает его право быть избранным.

Кто есть кто

В округе № 6, объединяющем часть Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока, за победу на выборах в Законодательное собрание края фактически борются двое. Это уже действующий депутат гордумы от КПРФ Надежда Телелюева и и. о. ректора Дальневосточного федерального университета Алексей Кошель, его выдвинула «Единая Россия». Стоит отметить, что участки, которые объединяет избирательный округ, традиционно отдают предпочтение коммунистам. Это подтверждается и тем, что действующий депутат ЗС ПК от аналогичного одномандатного округа — Артем Самсонов от КПРФ, и в городской Думе территорию представляют Наталья Кочугова, Александр Шукевич и, собственно, Телелюева. Последнюю хорошо знают по работе в гордуме и по предвыборной кампании, в ходе которой она провела множество встреч с избирателями.

Надежда Телелюева во время встречи с избирателями. Фото из соцсетей

Что же касается Алексея Кошеля, он в округе не очень известен по той простой причине, что никогда в нем не работал (молодой юрист приехал во Владивосток в 2016 году и стал проректором ДВФУ по общим вопросам). Это не первая попытка его захода в Заксобрание: в 2018-м Кошель участвовал в предварительном голосовании «ЕР» на довыборах по Уссурийску, но проиграл. В праймериз в текущем году победил с отрывом от 2-го места почти в 1000 голосов.

Но есть и другие кандидаты в округе.

Например, Максим Белобородов. Фокус в том, что он — юрист, преподаватель и председатель профсоюзов ДВФУ. То есть подчиненный Алексея Кошеля.

Известен Белобородов как бывший руководитель УФМС. В бытность его главой миграционной службы, в 2013–2015 годах, прокуратура выявила более 220 нарушений, связанных с работой УФМС. Ситуацией занимались Генпрокуратура и ФСБ России.

Максим Белобородов. Фото из соцсетей

«Ничего утверждать не хочу, но складывается впечатление, что оппонент чужими руками пытается убрать сильного соперника. Хочется обратиться к своему оппоненту: чем пытаться снимать соперника чужими руками, лучше бы вы работали на территории», — говорит Надежда Телелюева.

Отметим, что телефон, указанный в иске Белобородова, принадлежит Гусеву Ивану Львовичу. И это тоже интересный персонаж. Он — политтехнолог, засветившийся на различных выборах по всей стране. «Человек работает в штабе с малыми партиями, приехал от АП <Администрации президента>. Штаб отдельный от каких-либо партий. Приехал не один», — рассказал корреспонденту «Новой» на условиях анонимности представитель одной из «малых партий», добавив, что Гусев работает «по снятию Телелюевой».

Мы связались с представителем Максима Белобородова, чей телефон указан в иске. На вопрос о причинах подачи заявления в суд Иван Гусев ответил: «Вы посмотрите, что делают представители КПРФ по отношению к «Справедливой России», какую распространяют ложь» (имеется в виду, очевидно, буклет кандидатов от КПРФ Максима Чихунова и Андрея Акимова, в котором говорится, что «СР» голосовала за пенсионную реформу, на самом деле — против). Как это связано с иском к Телелюевой, представитель Белобородова не уточнил.

Представитель Надежды Телелюевой Станислав Кульганник прокомментировал более полно: «Мы улавливаем связь между Белобородовым, который является преподавателем ДВФУ, и Кошелем, который является руководителем вуза. Это обычная история. Наша позиция состоит в том, что Телелюева не причастна к деятельности запрещенных в РФ организаций. Оцениваем иск так: если нет указки сверху или конъюнктурного решения, мы победим».

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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