Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце

В двухэтажном жилом доме в Ельце в Липецкой области произошел взрыв бытового газа, частично обрушилась стена, сообщили в МЧС России.

Сообщение о взрыве в двухподъездном доме поступило в 00.52 мск. Как заявили в МЧС, «произошло частичное обрушение стены», «погибшие и пострадавшие устанавливаются», передает ТАСС.

Проводится эвакуация жильцов дома. В экстренных службах сообщили, что «двоих удалось спасти, возгорания после взрыва не было», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж. Жертвами взрыва стали семь человек. Также 8 сентября при взрыве газа в Екатеринбурге пострадал один человек. 9 сентября в Звениговском районе Марий Эл произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном доме, пострадали два человека.