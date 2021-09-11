Посольство осудило осквернение мемориала в Риге

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11.09.2021, 2:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ МИД Латвии направлена нота в связи с осквернением мемориала на месте начала операции 1944 года по форсированию Киш-озера, сообщило посольство России.

На месте начала операции установлен мемориальный камень. С него была сорвана и похищена памятная табличка. Надпись на табличке гласила: «С этого места воины 374-й и 376-й стрелковых дивизий и 285-го отдельного механизированного батальона особого назначения 12 октября 1944 года начали форсирование Киш-озера и освобождение Риги от немецко-фашистских захватчиков».

Диппредставительство осудило «акт вандализма». Посольство сочло случившееся «позорным актом надругательства над памятью тех, кто сражался и отдал свои жизни за избавление Латвии от коричневой чумы», передает ТАСС.

В августе ряд случаев осквернения мемориалов, посвященных периоду Великой Отечественной войны, произошел в Молдавии. В апреле в чешском Брно вандалы разрисовали красной краской памятник советским воинам-освободителям, установленный на Моравской площади.



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