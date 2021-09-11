 

Во Франции разбился легкомоторный самолет, погибли три человека

11.09.2021, 2:42, Новости дня
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Самолет разбился в поле недалеко от аэродрома. Погибли все три человека, которые находились на борту: двое мужчин 1957 года рождения и один – 1949-го.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могли стать плохие погодные условия, отмечает Le Bien Public.

Издание выяснило, что группа самолетов должна была вылететь из Нанси в Эссонн, а самолет, который впоследствии разбился, направлялся в место назначения в департаменте Кот-д’Ор, где и произошла авиакатастрофа.

Ведется расследование инцидента.

Trois morts dans un crash d’avion à quelques mètres de l’aérodrome de Darois, près de #Dijonhttps://t.co/39js9OI8cu pic.twitter.com/r3vRdQJxs8

— Le Bien Public  (@Lebienpublic) September 10, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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