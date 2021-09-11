Оказалось, что излишек свободного времени вреден для здоровья

Ученые из пенсильванского и калифорнийского университетов провели исследование, во время которого доказали, что избыток свободного времени так же плохо влияет на здоровье человека, как чрезмерный тяжелый труд.

Ученые провели тщательный опрос десятков тысяч людей и сумели установить, что в большинстве случаев наличие свободного времени связывают с благополучием. Особенно это характерно для тех людей, которые постоянно заняты какой-то работой.

Однако с переходом некоего рубежа ситуация радикально меняется. Так бывает, например, после выхода на пенсию или же с потерей рабочего места. Хуже всего то, что у человека теряется основная цель, ради которой он долгое время жил и работал, говорят ученые.