 

Оказалось, что излишек свободного времени вреден для здоровья

11.09.2021, 2:26, Новости дня
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Ученые из пенсильванского и калифорнийского университетов провели исследование, во время которого доказали, что избыток свободного времени так же плохо влияет на здоровье человека, как чрезмерный тяжелый труд.

Ученые провели тщательный опрос десятков тысяч людей и сумели установить, что в большинстве случаев наличие свободного времени связывают с благополучием. Особенно это характерно для тех людей, которые постоянно заняты какой-то работой.

Однако с переходом некоего рубежа ситуация радикально меняется. Так бывает, например, после выхода на пенсию или же с потерей рабочего места. Хуже всего то, что у человека теряется основная цель, ради которой он долгое время жил и работал, говорят ученые.



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