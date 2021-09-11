 

Захарова попросила доложить Вашингтону о причинах вызова посла США в МИД

11.09.2021, 2:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия рассчитывает, что американские дипломаты доложат в Вашингтон истинную причину вызова главы американского дипломатического представительства Джона Салливана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прочитала три версии вызова посла США в МИД России. Все-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна – вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что американский посол в Москве Джон Салливан в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.

Американское посольство утверждало, что в ходе беседы Салливан и Рябков обсуждали настрой главы Белого дома Джозефа Байдена на стабильные отношения с Россией.



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