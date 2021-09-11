 

Песков пояснил слова Путина о числе легионеров в футболе

11.09.2021, 2:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, раскритиковавшего идею о снятии ограничений на число легионеров в футболе.

Песков пояснил, что заявление Путина – «это высказанное мнение», решение же по данному вопросу будет принимать Российский футбольный союз, пишет «Спорт-Экс пресс».

Напомним, Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта раскритиковал предложение о снятии ограничений на число легионеров в российском футболе: «Вам что, не известно, что с 1988 года сборная команда наша не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут».



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