Военных США заподозрили в убийстве сотрудника американской НКО в Афганистане

Жертвой авиаудара, который США нанесли 29 августа в Кабуле, мог оказаться не террорист, а сотрудник американской НКО, который просил убежища в Соединенных Штатах, пишут СМИ.

New York Times ссылается на видеодоказательства и интервью с коллегами погибшего водителя и членами его семьи. NYT пишет, что жертвой авиаудара стал Земари Ахмади – он давно сотрудничал с группой помощи США, а в день атаки ехал на машине по рабочим делам. Ахмади работал инженером на калифорнийскую компанию. На момент удара он ждал ответа на запрос об убежище в США для себя и своей семьи.

По версии New York Times, утром 29 августа Ахмади позвонил начальник и попросил привезти ноутбук. Ахмади выехал на белом седане по делам. Весь день его сопровождал американский дрон, так как военные США считали, что он выехал из дома, где якобы скрывались боевики, передает РИА «Новости».

Его действия сочли подозрительными, но родные погибшего утверждают, что это была просто рутина рабочего дня. По мнению военных, в машине была бомба. New York Times пишет, что Ахмади загружал в автомобиль канистры с водой, чтобы отвезти семье. Кроме того, «США признали только три жертвы среди мирного населения, родные Ахмади говорят, что 10 членов его семьи, включая семь детей, были убиты в ходе удара», пишет издание.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что «удар был основан на хорошей развединформации». По словам Кирби, власти США «продолжают верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту» Кабула. В Пентагоне также заявили, что «не хотят опережать результатов оценки», которую должно дать центральное командование. Официальный представитель Пентагона отметил, что «никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».

Напомним, военные США сообщали, что нанесли удар по автомобилю, он был уничтожен американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. Канал CNN сообщил, что при ударе погибли девять мирных жителей, в том числе шестеро детей. Позднее сообщалось, что число жертв возросло до 12 человек.