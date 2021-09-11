“Можем подлечить”. Лукашенко заявил, что он и Путин “не болели” поглощениями

“Деликатно президент России не сказал о разного рода рассуждениях, что тут кто-то кого-то поглотит и так далее. Должен сказать, что мы этой болезнью и не болели с президентом России. Если кто-то этим болел, можем подлечить”, – сказал Лукашенко.

По его словам, руководство двух стран “будет предпринимать шаги исключительно в интересах народов”.

“Мы достаточно умные люди, и если нам понадобиться иметь абсолютно тесные отношения, еще мощнее, чем в унитарном государстве, мы с ним это сделаем элементарно. […] Если нам нужна будет еще более тесная военная, политическая, экономическая интеграция – мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в Беларуси и России”, – заявил Лукашенко.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

23 апреля 2021 года во время встречи с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции. Он говорил, что осенью страны могут подписать договоренности о Союзном государстве.

9 сентября в Москве состоялась новая встреча Путина и Лукашенко, переговоры длились почти 3,5 часа, отмечает ТАСС. Стороны, в частности, договорились о создании единого рынка газа и обсудили 28 договоров.

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