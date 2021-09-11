США готовы к участию в нормандском формате, и в параллельном с ним процессе – Госдепартамент

“Относительно переговорного формата, вы знаете, что в администрации [44-го президента США Барака] Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с нормандским. Германия и Франция были в нормандском формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись”, – рассказала дипломат.

По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

“То ли в нормандском формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь”, – отметила замгоссекретаря Штатов.

По ее данным, недавно состоялась встреча советников президентов стран “Нормандской четверки”, которая была “по крайней мере в более позитивной в тоне”.

“Если этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь – мы готовы помочь”, – резюмировала Нуланд.

Президент Владимир Зеленский во время визита в Соединенные Штаты говорил 1 сентября, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату. “Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона”, – отмечал глава государства.

После встречи Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. “Это будет в нормандском формате – если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров”, – отмечал президент.

—