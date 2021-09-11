Мнение: Лукашенко накормил Путина обещаниями?

Посмотрел о чем договорились президент России и Лукашеко. Понятное дело, что обо всем хорошем, против всего скверного. Но по всему получается, что все 28 программ «интеграции с Беларусью», куда более выгодны Минску, а не Москве. Россия для Лукашенко, по-прежнему, остается дойной коровой, не более чем… Которую он будет доить и доить, вцепившись в президентское кресло.

Союзное государство так и осталось далекой перспективой. Пожалуй даже более далекой, чем в 2003-2005 годах, когда я работал собкором программы «Вести» в Минске, и когда казалось, что до обьединения России и Беларуси в единое союзное государство осталось лет 5-6, не больше… .

Пожалуй, единственное, о чем конкретном договорились Путин и Лукашенко во время встречи 9 сентября, это отмена всех «ковидных» ограничений с авиаперевозок между Россией и Беларусью. В общем, можно порадоваться, что между Москвой и Минском в ближайшее время будет до двухсот авиарейсов в неделю, как и до пандемии. Чем не повод для радости и объявления итогов переговоров успешными?

Фотография отсюда

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