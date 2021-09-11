Создана паста для повышения эффективности солнечных батарей

Как сообщили представители ИТМО, в результате проведенных исследований ученым удалось создать специальную пасту. Она значительно повышает эффективность обычных солнечных батарей. В работе также принимали участие сотрудники из университета Тор Вергата (Рим).

Паста является продуктам, относящимся к нанотехнологиям, уточняют ученые из Санкт-Петербурга. В ней содержатся наночастицы диоксида титана и кремния.

Применение пасты улучшает селективный сбор зарядов в перовскитных элементах. Фактически разработчикам технологий удалось достичь максимума КПД. Но при всем этом стоимость изготовления инновационного материала очень мала. Поэтому у данной технологии наверняка окажется большое будущее.