Создан лазерный сканер, позволяющий получить изображение комнаты через замочную скважину

Американские ученые создали уникальный аппарат, который при помощи лазерного луча может просканировать любую комнату даже через замочную скважину.

По словам специалистов, получить высококачественную картинку помогает технология, основанная на искусственном интеллекте. Как пояснили сотрудники Стэнфордской лаборатории, принимавшие участие в разработке, речь идет о так называемой технике визуализации без прямой видимости.

Иначе говоря, для получения объемного изображения нужно, чтобы лазер попал хотя бы в одну точку внутри комнаты. Этого вполне достаточно, чтобы не осталось ни одной мертвой точки в помещении. Сфера применения данной технологии может быть очень велика: от обследования полостей различных агрегатов до археологических исследований и антитеррористической деятельности.