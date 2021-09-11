 

Мнение: Толстый троллинг отменили

11.09.2021, 1:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Талибан отменил намеченный на 11 сентября троллинг США с инаугурацией нового "неинклюзивного" правительства Афганистана, которая должна была пройти одновременно с траурными церемониями в США по случаю 20-й годовщины терактов 9/11.
Талибы заявляют, что временное правительство Исламского Эмирата Афганистан (хоть и в не полном составе) де-факто уже приступило к работе и пафосные официальные церемонии не нужны, поэтому никакой инаугурации 11 сентября не будет. Работать надо, страна в заднице.
В общем, толстый троллинг отменили.

Стоит отметить, что Талибан, помимо признания, хочет получить от США 10 млрд. долларов и другие активы ранее принадлежавшие афганскому правительству, которые сейсас заблокированы США и которые США отдавать не собираются, покуда Талибан не будет признан легитимным правительством Афганистана.
Россия уже де-факто поддержала требования талибов вернуть деньги Афганистану, направив их на решение социально-экономических проблем страны (разумеется, эти 10 млрд. не спасут отца афганской демократии, но несколько облегчат ситуацию). Так что когда говорят, что Талибану не о чем говорить с США, это не совсем так. Вопрос немалых денег все еще стоит на повестке дня.

Так как США и талибы продолжают неофициальные контакты (в частности, мулла Барадар встречался с директором ЦРУ), обсуждая не только вопросы эвакуации брошенных в Афганистане при эвакуации из Кабула американцев, но и вопрос возвращения денег старого афганского правительства (помимо тех, которые разворовали Ашраф Гани и его окружение), я бы не исключал, что в рамках этих переговоров США настоятельно просили талибов совсем уж берега не терять усердствуя в атаках на администрацию Байдена с подобным троллингом, который очевидно был бы использован республикнацами и трампистами для новых атак на администрацию Байдена.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.05 / Как получить богатый урожай перца? Все дело в коронном бутоне

21.06 / Почему у министра обороны Сергея Шойгу нет военного образования и он не служил в армии?

27.05 / Как развивались легендарные массовые набеги армейских муравьев

12.01 / Эксперты дали несколько советов по покупке автомобиля

29.04 / Пламя третьей волны

15.03 / В Московском зоопарке появились “попугаи-Дракулы”

05.08 / Мнение: Необходимо срочно создать памятный мемориал привитым! Пока не поздно

01.07 / В партии “Новые люди” считают, что малоэтажное строительство станет новой “российской мечтой”

12.04 / Как слонов вручали «не таким»

06.01 / iPhone 13 Pro: Экран LTPO, 120 Гц и Freesync

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика