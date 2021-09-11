Мнение: Толстый троллинг отменили

Талибан отменил намеченный на 11 сентября троллинг США с инаугурацией нового "неинклюзивного" правительства Афганистана, которая должна была пройти одновременно с траурными церемониями в США по случаю 20-й годовщины терактов 9/11.

Талибы заявляют, что временное правительство Исламского Эмирата Афганистан (хоть и в не полном составе) де-факто уже приступило к работе и пафосные официальные церемонии не нужны, поэтому никакой инаугурации 11 сентября не будет. Работать надо, страна в заднице.

В общем, толстый троллинг отменили.

Стоит отметить, что Талибан, помимо признания, хочет получить от США 10 млрд. долларов и другие активы ранее принадлежавшие афганскому правительству, которые сейсас заблокированы США и которые США отдавать не собираются, покуда Талибан не будет признан легитимным правительством Афганистана.

Россия уже де-факто поддержала требования талибов вернуть деньги Афганистану, направив их на решение социально-экономических проблем страны (разумеется, эти 10 млрд. не спасут отца афганской демократии, но несколько облегчат ситуацию). Так что когда говорят, что Талибану не о чем говорить с США, это не совсем так. Вопрос немалых денег все еще стоит на повестке дня.

Так как США и талибы продолжают неофициальные контакты (в частности, мулла Барадар встречался с директором ЦРУ), обсуждая не только вопросы эвакуации брошенных в Афганистане при эвакуации из Кабула американцев, но и вопрос возвращения денег старого афганского правительства (помимо тех, которые разворовали Ашраф Гани и его окружение), я бы не исключал, что в рамках этих переговоров США настоятельно просили талибов совсем уж берега не терять усердствуя в атаках на администрацию Байдена с подобным троллингом, который очевидно был бы использован республикнацами и трампистами для новых атак на администрацию Байдена.

—