Россия в ООН указала на неустойчивую ситуацию в Ливии

В Ливии сохраняется шаткое положение, связанное с иностранным военным присутствием, сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ организации.

Полянский призвал к «активной работе» по «продвижению к полному и окончательному урегулированию вооруженного конфликта» в стране. Он отметил, что «важная роль в объединении вооруженных сил» Ливии принадлежит «совместному военному комитету», но принятые комитетом решения «во многом остаются на бумаге», передает ТАСС.

Указывается, что сторонам конфликта не удалось окончательно договориться о полном открытии прибрежной трассы между западной и восточной частями Ливии. Шаткое положение в стране напрямую связано с нерешенностью проблемы иностранного военного присутствия, сообщил Полянский, призвав к «поэтапной, синхронизированной по времени эвакуации всех неливийских вооруженных групп и подразделений». Он подчеркнул, что важно сохранить установившийся «баланс сил на земле, за счет которого в стране не возникло угрозы нового витка конфронтации».

Напомним, в Ливии официально объявили о запуске проекта общенационального примирения. Младший сын Муаммара Каддафи Саади из соображений личной безопасности покинул Ливию и находится на территории Турции. Власти в Триполи разрешили Саади Каддафи покинуть страну и вылететь в Турцию из международного аэропорта Митига после вынесения ему оправдательного приговора. Кроме того, стало известно о передаче останков Муаммара Каддафи его племени в Сирте.