Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России

Россия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», сообщил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

«Мы говорим, что РФ представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – сообщил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет».

Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV.