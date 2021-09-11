 

Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России

11.09.2021, 1:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», сообщил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

«Мы говорим, что РФ представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – сообщил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет».

Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV.



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