Наев считает, что подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины в ходе учений “Запад 2021” не происходит

“Эти учения задекларированы как совместные учения вооруженных сил РФ и Республики Беларусь, они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск, и на данное время, прямо сейчас, непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группирований, также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины не видно”, – сказал Наев.

В то же время он отметил, что обстановка динамичная и разведывательные органы Украины отслеживают ситуацию, а военные руководители страны ознакомлены с ситуацией.

“Мы знаем, когда, что и какие адекватные мероприятия сделать”, – добавил Наев.

Контекст:

Масштабные учения “Запад 2021” начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них примут участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.

Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений “Запад 2021” в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.

На учениях отработают сценарий “развязывания агрессии против Союзного государства”.

Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко упоминал, что по итогам учений решит, какое вооружение докупить у России.

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